Domenico Sorrentino Vescovo di Assisi | Abbiamo bisogno di riscoprire San Francesco VIDEO
Si è svolta oggi giovedì 2 ottobre, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, la conferenza stampa di presentazione di “San Francesco, un’esplosione di vita”. L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale delle attività del Comitato nazionale istituito per celebrare l’VIII centenario (1226–2026) della morte di San Francesco d’Assisi. Alla conferenza hanno preso parte il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: domenico - sorrentino
fra poco la messa di ringraziamento per la canonizzazione di San Carlo Acutis Alla presenza dal nostro vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino, presiede il cardinale Lazarus You Heung-sik - facebook.com Vai su Facebook
Il Cantico di frate Sole nasconde ancora molti segreti. In questa nuova interpretazione, il vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, ci invita a riscoprire il messaggio francescano, fatto di speranza, accettazione e consapevolezza. In tutte le librerie e store online. - X Vai su X
Monsignor Domenico Sorrentino: “Il Cantico di frate Sole è messaggio di pace” - Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno monsignor Domenico Sorrentino, presenta ... Lo riporta acistampa.com
Il Cantico delle Creature, nuovo libro del vescovo Sorrentino - Verrà inaugurata anche la mostra fotografica sul Cantico delle Creature realizzata dagli studenti dell’Istituto omnicomprensivo D. Si legge su lavoce.it