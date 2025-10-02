Domenica i musei sono in festa | ecco quali sono gratis e per chi
Doppio appuntamento per gli amanti della cultura. Domenica 5 ottobre torna infatti la domenica al museo. L'iniziativa del ministero della Cultura che permette a tutti, per la prima domenica del mese, di visitare gratuitamente i musei statali, ossia quelli gestiti dal ministero. Clicca qui per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: domenica - musei
Domenica Metropolitana: gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini
Firenze celebra l’arte: domenica 3 agosto musei gratuiti
Ingresso gratuito nei musei archeologici nazionali: torna Domenica al museo
? Domenica 5 ottobre 2025 torna la Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'accesso gratuito ai luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Per la Direzione Regionale musei nazionali Sardegna saranno aperti: - facebook.com Vai su Facebook
?Musei e siti archeologici gratuiti domenica 5 ottobre Ingresso gratuito per tutte e tutti il 5 ottobre, prima domenica del mese, nei Musei civici di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Novità della prima domenica di ottobre: visite guidate - X Vai su X
Musei gratis domenica 5 ottobre: tutte le mostre in programma e visitabili - L'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ... Riporta romatoday.it
Patrimonio in festa: musei gratis e treni in mostra a Como - Domani in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, ingresso gratuito alla Pinacoteca Civica e al Tempio Voltiano di Como. Come scrive ciaocomo.it