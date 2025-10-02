Domani mattina manifestazione per Gaza in piazza della Libertà
Arezzo, 2 ottobre 2025 – Domani mattina sit in per Gaza in piazza della Libertà Domani (venerdì 3 ottobre) alle ore 10.30 in piazza della Libertà, seduta in solidarietà alla Flotilla per Gaza e al popolo palestinese. Sarà distesa una grande bandiera della Palestina e verranno esposti gli striscioni e le bandiere della pace in segno di protesta per quanto accaduto stanotte di fronte alla costa di Gaza. Manifestazioni in tutta la Toscana domani 3 ottobre in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cgil e Cub. A Firenze partenza del corteo unitario dalla Fortezza da Basso. Concentramento Cgil alle ore 9,15 su viale Strozzi lato piazzale Montelungo, parteciperanno il segretario regionale del sindacato, Rossano Rossi e quello cittadino, Bernardo Marasco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
