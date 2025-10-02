Dolore per la morte di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli | Un pilota non muore vola solo più in alto
Il cordoglio per la morte di Simone Mettini, colonnello al comando del 70°Stormo di Latina, e Lorenzo Nucheli, giovane allievo pilota dell’Accademia di Pozzuoli, morti la mattina dell'1 ottobre 2025 nell’incidente del veivolo dell’Aeronautica militare caduto a Sabaudia. "Il loro ricordo continuerà a volare alto nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Latina: tragica scomparsa del colonnello Simone Mettini e dell’allievo Lorenzo Nucheli - La redazione di Difesa Online esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del colonnello Simone Mettini, comandante di stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane allievo Lorenzo Nucheli ... Come scrive difesaonline.it