Questa è la storia di una delle più assurde stragi del passato. Siamo nel Regno Unito della seconda metà dell’800, ad Halloween. La famiglia Burran perde due figli nel giro di poche ore, Orlando, 5 anni e John Henry, di soli due. I loro genitori Mark e Maria, insieme a due pensionanti della casa, giacevano debilitati da vomito e crampi allo stomaco. Tutti avevano mangiato la stessa cosa: caramelle alla menta acquistate la sera prima al mercato di Bradford. Quella che sembrava una normale serata di festa si trasformò in una delle più devastanti tragedie della Gran Bretagna vittoriana. Il dottor Bell, esaminando le caramelle rimaste, eseguì immediatamente il test di Reinsch, scaldando un campione con strisce di rame. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dolcetto o veleno? La strage dimenticata della caramella alla menta più letale del Regno Unito