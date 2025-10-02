Dolcetto o veleno? La strage dimenticata della caramella alla menta più letale del Regno Unito

Cultweb.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa è la storia di una delle più assurde stragi del passato. Siamo nel Regno Unito della seconda metà dell’800, ad Halloween. La famiglia Burran perde due figli nel giro di poche ore, Orlando, 5 anni e John Henry, di soli due. I loro genitori Mark e Maria, insieme a due pensionanti della casa, giacevano debilitati da vomito e crampi allo stomaco. Tutti avevano mangiato la stessa cosa: caramelle alla menta acquistate la sera prima al mercato di Bradford. Quella che sembrava una normale serata di festa si trasformò in una delle più devastanti tragedie della Gran Bretagna vittoriana. Il dottor Bell, esaminando le caramelle rimaste, eseguì immediatamente il test di Reinsch, scaldando un campione con strisce di rame. 🔗 Leggi su Cultweb.it

dolcetto o veleno la strage dimenticata della caramella alla menta pi249 letale del regno unito

© Cultweb.it - Dolcetto o veleno? La strage dimenticata della caramella alla menta più letale del Regno Unito

In questa notizia si parla di: dolcetto - veleno

Cerca Video su questo argomento: Dolcetto Veleno Strage Dimenticata