Documento strategico maggioranza spaccata Negri | Azione contro di me Parte da Ferrara

L’aria di tempesta si abbatte sui Trepponti. Un’inquietudine politica che affonda radici ormai lontane e che l’altra sera, in Consiglio Comunale a Comacchio, è arrivata (forse) al suo punto massimo. La maggioranza è – come si dice in gergo – andata "sotto": non ha avuto i numeri per approvare il Documento unico di programmazione e il bilancio consolidato. Non propriamente due bazzecole, benché il sindaco Pier Luigi Negri aveva messo in conto che questo scenario potesse profilarsi. Lo diciamo in premessa: non c’è il rischio, al momento, che il Comune venga commissariato. Questa circostanza si verificherebbe soltanto in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
