Djokovic imita Sinner | la pallina scompare nella tasca!

Durante un allenamento all'Atp 500 di Pechino, Jannik Sinner aveva lasciato tutti di stucco prendendo al volo una pallina con la tasca. A Shanghai, Novak Djokovic "imita" la stessa prodezza: chi esegue meglio il trucco di magia? Guarda il video di Sinner!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djokovic "imita" Sinner: la pallina scompare... nella tasca!

In questa notizia si parla di: djokovic - imita

Ufficiali gli orari delle due semifinali del tabellone maschile dello #USOpen in programma venerdí ? Djokovic-Alcaraz, non prima delle 21:00 ? Sinner-Auger Aliassime, 1:00 di notte Entrambi i match saranno trasmessi in diretta in chiaro su SuperTenn - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz-Lehecka 6-4, 6-2, 6-4: lo spagnolo in semifinale. Sinner-Musetti, Djokovic contro Fritz. Il programma dei quarti agli Us Open - Entriamo nella fase calda degli Us Open e adesso la pallina pesa tanto e la posta in palio è davvero alta. Scrive ilmessaggero.it

Djokovic agli US Open: "Finale Sinner-Alcaraz, proverò a rovinare piani". VIDEO - Novak Djokovic è in semifinale agli US Open, dove affronterà Carlos Alcaraz: "Non c'è molto da dire su Carlos e Sinner, sono i due migliori giocatori del mondo al momento. Come scrive sport.sky.it