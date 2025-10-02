Djokovic ancora dubbi sulle Finals | Non sono sicuro di giocare a Torino

Il serbo, numero 4 della Race, ad un passo dalla qualificazione, rimanda la decisione: "Non faccio progetti a lungo termine. Dopo Shanghai sarò ad Atene, poi vedremo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

