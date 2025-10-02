Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio, ma “non era ciò che voleva” l’attrice australiana, che “ha fatto di tutto per salvare il matrimonio”, ha fatto sapere una fonte al magazine People. La diva di Hollywood e il cantante country erano legati dal 2006 e hanno due figlie, Sunday Rose Kidman-Urban, 17 anni, e Faith Margaret Kidman-Urban, 14. Secondo TMZ, le due star vivrebbero separate già da giugno, quando Urban ha lasciato la casa della famiglia a Nashville, in Tennessee. Ma c’è di più, sempre secondo TMZ si sta consumando “un divorzio drammatico, anche perché lei è ferita e si sente tradita, mentre Keith Urban ha già un’altra donna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Divorzio drammatico per Nicole Kidman. Lei è ferita e si sente tradita, Keith Urban ha già un’altra donna”: la bomba gossip lanciata da TMZ