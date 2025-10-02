Divorzio drammatico per Nicole Kidman Lei è ferita e si sente tradita Keith Urban ha già un’altra donna | la bomba gossip lanciata da TMZ

Nicole Kidman e Keith Urban si sono lasciati dopo 19 anni di matrimonio, ma “non era ciò che voleva” l’attrice australiana, che “ha fatto di tutto per salvare il matrimonio”, ha fatto sapere una fonte al magazine People. La diva di Hollywood e il cantante country erano legati dal 2006 e hanno due figlie, Sunday Rose Kidman-Urban, 17 anni, e Faith Margaret Kidman-Urban, 14. Secondo TMZ, le due star vivrebbero separate già da giugno, quando Urban ha lasciato la casa della famiglia a Nashville, in Tennessee. Ma c’è di più, sempre secondo TMZ si sta consumando “un divorzio drammatico, anche perché lei è ferita e si sente tradita, mentre Keith Urban ha già un’altra donna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio «sta diventando drammatico»: «Lei è ferita e si sente tradita, lui ha già un'altra donna»

Secondo fonti vicine all'ex coppia l'attrice ha fatto di tutto per tentare di salvare il matrimonio, ma il cantante era deciso a separarsi: «Keith ha voltato pagina da mesi, ed è già legato a un'altra

Per la star premio Oscar, si tratta del secondo divorzio, dopo la discussa separazione dall'ex marito Tom Cruise.

