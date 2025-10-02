Disturbi gengivali del neonato e del bambino piccolo | quando preoccuparsi e come dare sollievo

Tra i piccoli disturbi che spesso accompagnano lo sviluppo di un bambino, le gengive gonfie sono tra quelli più osservati dai genitori. La causa più comune è la dentizione: un passaggio fisiologico, che non per questo è privo di fastidi. L’eruzione dentaria, però, non è l’unica causa di disturbi gengivali nei neonati e nei bambini piccoli. Come capire quindi quando il problema è un altro e che cosa si può fare per dare sollievo ai propri bimbi? Gengive gonfie: cosa osservare. Normalmente, le gengive dei bambini hanno un aspetto uniforme e un colore rosa chiaro, che può apparire leggermente più intenso in base alla pigmentazione naturale del singolo bambino. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

