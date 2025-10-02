Dissesto idrogeologico ed erosione costiera stanziati nuovi fondi per la mitigazione del rischio

Cataniatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La Sicilia ha ottenuto il finanziamento di tutti i 21 interventi strategici proposti dal governo Schifani per la messa in sicurezza del territorio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l’erosione della costa. Gli interventi sono stati finanziati dal ministero dell'Ambiente e della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dissesto - idrogeologico

Al Libro possibile la presentazione del volume 'Contrasto al dissesto idrogeologico in Puglia'

Dissesto idrogeologico, fissato il nuovo incontro col ministro Musumeci per discutere di piano degli interventi e contributi

Dissesto idrogeologico a Cumia superiore, i residenti potranno tornare nelle loro abitazioni

dissesto idrogeologico erosione costieraDissesto idrogeologico ed erosione costiera, dal governo Meloni 53 milioni alla Sicilia - «La Sicilia ha ottenuto il finanziamento di tutti i 21 interventi strategici proposti dal governo Schifani per la messa in sicurezza del territorio, per ... Lo riporta msn.com

dissesto idrogeologico erosione costieraErosione costiera Playa, la Lega: “Stanziati oltre 4 milioni di euro” - Ancora una volta constatiamo con soddisfazione quanto il nostro partito sia concretamente presente sul territorio, offrendo risposte tempestive che con ... Riporta licatanet.it

Cerca Video su questo argomento: Dissesto Idrogeologico Erosione Costiera