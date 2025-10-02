Dissesto idrogeologico ed erosione costiera alla Regione 53 milioni | serviranno anche per Balestrate

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Sicilia ha ottenuto il finanziamento di tutti i 21 interventi strategici proposti dal governo Schifani per la messa in sicurezza del territorio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l’erosione della costa. Gli interventi sono stati finanziati dal ministero dell'Ambiente e della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dissesto - idrogeologico

Al Libro possibile la presentazione del volume 'Contrasto al dissesto idrogeologico in Puglia'

Dissesto idrogeologico, fissato il nuovo incontro col ministro Musumeci per discutere di piano degli interventi e contributi

Dissesto idrogeologico a Cumia superiore, i residenti potranno tornare nelle loro abitazioni

dissesto idrogeologico erosione costieraDissesto idrogeologico ed erosione costiera, dal governo 53 milioni alla Sicilia - «La Sicilia ha ottenuto il finanziamento di tutti i 21 interventi strategici proposti dal governo Schifani per la messa in sicurezza del territorio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l’e ... Segnala siracusaoggi.it

dissesto idrogeologico erosione costieraDissesto idrogeologico, la Sicilia ottiene 53 milioni dal Governo. Savarino: “Risultato importante” - “La Regione – prosegue Savarino – raggiunge così un risultato importante, frutto di un lungo lavoro che ho personalmente portato avanti, su delega del presidente della Regione Schifani che ringrazio, ... italpress.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Dissesto Idrogeologico Erosione Costiera