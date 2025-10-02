Dissesto idrogeologico ed erosione costiera alla Regione 51 milioni | serviranno anche per il Messinese

«La Sicilia ha ottenuto il finanziamento di tutti i 21 interventi strategici proposti dal governo Schifani per la messa in sicurezza del territorio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l’erosione della costa. Gli interventi sono stati finanziati dal ministero dell'Ambiente e della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

