Disparità di genere al lavoro | la avvertono 6 donne su 10 e 4 uomini su 10

La percezione delle diseguaglianze sul lavoro resta vivace in Italia, ma assume sfumature differenti tra donne e uomini. L’ultima fotografia dell’European Social Survey, analizzata da Inapp e verificata con Adnkronos, mostra scostamenti rispetto al resto d’Europa e mette in luce come istruzione e territori plasmino la consapevolezza dei divari. Sguardi incrociati sulle disparità di genere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

