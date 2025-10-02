Disparità di genere al lavoro | la avvertono 6 donne su 10 e 4 uomini su 10

Sbircialanotizia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La percezione delle diseguaglianze sul lavoro resta vivace in Italia, ma assume sfumature differenti tra donne e uomini. L’ultima fotografia dell’European Social Survey, analizzata da Inapp e verificata con Adnkronos, mostra scostamenti rispetto al resto d’Europa e mette in luce come istruzione e territori plasmino la consapevolezza dei divari. Sguardi incrociati sulle disparità di genere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

disparit224 di genere al lavoro la avvertono 6 donne su 10 e 4 uomini su 10

© Sbircialanotizia.it - Disparità di genere al lavoro: la avvertono 6 donne su 10 e 4 uomini su 10

In questa notizia si parla di: disparit - genere

Lavoro, il miraggio della parità di genere: i bonus non bastano - L’occupazione femminile in Italia ha raggiunto il livello più alto di sempre, ma lavora solo una donna su due. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Disparit224 Genere Lavoro Avvertono