Disordini Napoli-Sporting tra cinghie petardi e volti travisati | 7 Daspo a ultras del Napoli

Napolitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette tifosi napoletani, di età compresa tra i 17 e i 42 anni, sono stati colpiti da Daspo della durata da due a sei anni per i disordini avvenuti prima di Napoli-Sporting Lisbona di Champions League, giocata ieri primo ottobre. Gli scontri si sono verificati tra via Melisurgo e piazza Francese. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

