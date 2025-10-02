Disordini allo stadio il prefetto vieta la vendita di biglietti ai tifosi del Poggibonsi

Perugiatoday.it | 2 ott 2025

Niente biglietti per i tifosi del Poggibonsi. Il prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha emesso un'ordinanza con effetto immediato che vieta la vendita dei tagliandi per la partita Foligno-Poggibonsi ai residenti nella provincia di Siena. La gara, valida per il campionato di Serie D, si disputerà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

disordini - stadio

