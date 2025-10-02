Disegno di legge sulla montagna Forza Italia difende il provvedimento contro le critiche di Avs

Forza Italia interviene sulle polemiche legate al disegno di legge Montagna, approvato nei giorni scorsi dal Parlamento. “Affermare, come hanno fatto Alleanza Verdi e Sinistra di Forlì, che il Ddl Montagna approvato nei giorni scorsi in Parlamento e che concretamente stanzia 200 milioni l’anno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: disegno - legge

Giovani, Abodi: “In arrivo il primo disegno di legge della storia della Repubblica”

Piani di studio personalizzati per studenti con DSA anche agli studenti universitari, cosa prevede il disegno di legge

Fine vita, ok dei costituzionalisti al disegno di legge del governo. Zanettin: “Risultato importante”

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge proposto dall'On. Martina Semenzato che istituisce il 16 maggio " " prevedendo tutta una serie di iniziative per sensibilizzare. Certo, la str - facebook.com Vai su Facebook

Il Senato ha approvato il disegno di legge per la prevenzione e la cura dell’obesità, confermando il testo licenziato dalla Camera. Il provvedimento, dopo il via libera ottenuto dalla Camera a maggio, è dunque legge. - X Vai su X

Ddl montagna, Forza Italia 'è un momento epocale' - "Siamo protagonisti di un momento epocale per le comunità di montagna poiché, dopo l'approvazione al Senato, il via libera di oggi alla Camera del disegno di legge per il riconoscimento e la ... Si legge su ansa.it

Il Partito Democratico boccia la legge sulla montagna: insufficienze e critiche sulle risorse e le strategie - Il pd critica la legge sulla montagna approvata in senato, definendola insufficiente per risorse e strategie, incapace di affrontare spopolamento e bisogni concreti delle comunità alpine. gaeta.it scrive