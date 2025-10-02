Disastro David Conceicao salva Tudor | le due facce del mercato della Juve

L’attaccante canadese non punge e insieme a Koopmeiners continua a deludere, mentre il ‘folletto’ lusitano cambia il volto della Juventus con il suo ingresso in campo Juventus ancora troppo altalenante e bloccata sul pari anche dal Villarreal nel secondo match stagionale in Champions League. Francisco Conceicao (LaPresse) – Calciomercato.it Bianconeri beffati al 90’ dall’ex Renato Veiga, che ha trafitto Perin per il 2-2 finale dopo la rimonta della ‘Vecchia Signora’ grazie alla rovesciata di Gatti e alla zampata del subentrato Conceicao. La Juve non riesce più a vincere e colleziona il quarto pareggio consecutivo tra campiona e coppa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Disastro David, Conceicao salva Tudor: le due facce del mercato della Juve

