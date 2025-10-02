Disagi sul trasporto ferroviario per gli studenti valdarnesi a causa dei nuovi orari
Arezzo, 02 ottobre 2025 – Disagi per gli studenti del Valdarno a causa dei nuovi orari dei treni sulla tratta Incisa Valdarno – Montevarchi. A farsi portavoce delle segnalazioni ricevute da famiglie e ragazzi è il Sindaco Silvia Chiassai Martini, che ha inviato una lettera formale a Trenitalia e alla Regione Toscana chiedendo una revisione degli orari. “La modifica dell'orario dei treni, attuata da settembre – spiega il Sindaco – sta causando notevoli disagi quotidiani, soprattutto agli oltre 1.000 studenti che frequentano l'Istituto 'B.Varchi' provenienti da tutto il Valdarno, sia aretino che fiorentino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
