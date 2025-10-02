Diretta | Zelensky spinge sui missili a lungo raggio | Deciderà Trump

La guerra in Ucraina e la difesa europea dominano il vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. Zelensky ha rivelato di aver discusso con Trump la fornitura di missili a lungo raggio, definendo produttivo l’ultimo incontro con Washington. Meloni e il cancelliere tedesco Merz hanno affrontato i dossier Ucraina, Gaza e automotive, in vista del Consiglio europeo di ottobre. La premier danese Frederiksen ha lanciato un allarme: la minaccia russa è stata sottovalutata e l’Europa deve essere pronta al riarmo entro il 2030. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

