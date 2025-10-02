Diretta | Zelensky spinge sui missili a lungo raggio | Deciderà Trump
La guerra in Ucraina e la difesa europea dominano il vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. Zelensky ha rivelato di aver discusso con Trump la fornitura di missili a lungo raggio, definendo produttivo l’ultimo incontro con Washington. Meloni e il cancelliere tedesco Merz hanno affrontato i dossier Ucraina, Gaza e automotive, in vista del Consiglio europeo di ottobre. La premier danese Frederiksen ha lanciato un allarme: la minaccia russa è stata sottovalutata e l’Europa deve essere pronta al riarmo entro il 2030. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: diretta - zelensky
Incontro Putin-Trump, la vigilia del vertice di Anchorage. Zelensky a Londra – La diretta
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: attesa per il vertice in Alaska, Zelensky: “Mosca non vuole finire la guerra”
Ucraina- Russia le notizie del 17 agosto in diretta: si prepara incontro Trump-Putin-Zelensky
Diretta con Diego Fusaro. Droni ovunque. Zelensky cosa vuole? Flotilla - X Vai su X
Diretta con Diego Fusaro. Droni ovunque. Zelensky cosa vuole? Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Diretta | Zelensky spinge sui missili a lungo raggio: "Deciderà Trump" - Al vertice di Copenaghen Zelensky ringrazia Trump e attende la sua decisione sulle armi a lungo raggio. Scrive ilgiornale.it
Gli Usa invieranno missili Tomahawk a Zelensky? La diretta con Alessandro Orsini - Alle 17 torna l'appuntamento con "Sicurezza Internazionale", la diretta settimanale con Alessandro Orsini. Segnala ilfattoquotidiano.it