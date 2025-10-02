DIRETTA Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0 la chiude Ndour al 94'

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 22:55 La Fiorentina torna alla vittoria e guadagna i primi tre punti in questa fase a campionato di Conference League battendo 2-0 il Sigma Olomouc. Nel primo tempo segna Piccoli, poi al 94' chiude la gara Ndour segnando con un gran tiro da fuori area. Grazie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

