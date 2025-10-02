Secondo impegno della fase a campionato per i giallorossi che affrontano la squadra sesta in classifica nella Ligue 1 Dopo la vittoria, ottenuta non senza fatica, nell’ultimo turno del campionato contro il Verona, la Roma scende nuovamente in campionato per la seconda giornata dell’ Europa League. Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it Guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, la capolista della Serie A, insieme a Napoli e Milan, all’esordio nella competizione ha battuto il Nizza a domicilio con una bella prestazione e le reti dei difensori Evan Ndicka e Gianluca Mancini. Di contro, il Lille dell’allenatore Bruno Genesio, che può contare su una vecchia conoscenza del calcio italiano come Olivier Giroud, ha sconfitto il Brann in casa col risultato di 2-1 grazie ai gol di Igamane e dell’ex milanista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Roma-Lille 0-1 e Bologna-Friburgo 1-0 | Iniziati i secondi tempi LIVE