Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025 26 ? 2 Ottobre | Palinsesto Telecronisti

Digital-news.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedi 2 OttobreINIZIA LA STAGIONE 20252026 DELLAUEFA CONFERENCE LEAGUECON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”IN CAMPO ANCHE PER LA SECONDA GIORNATA DI UEFA EUROPA LEAGUE 20252026SU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO:alle 18:45 ROMA - LILLE e BOLOGNA - FRIBURGOalle 21 FIORENTINA - SIGMA OLOMUCApprofondimento pre e. 🔗 Leggi su Digital-news.it

