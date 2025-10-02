DIRETTA Conference League Fiorentina-Sigma Olomouc | segui la cronaca LIVE

Dopo i preliminari, esordio viola nella fase campionato della competizione europea In piena crisi di risultati (3 pareggi e 2 sconfitte) e di gioco in campionato, la  Fiorentina  esordisce oggi nella fase a girone unico della  Conference League. Dopo aver superato i preliminari con maggiori difficoltà rispetto al previsto, i Viola ospitano allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il  Sigma Olomouc. (Lapresse) – calciomercato.it Finito nel mirino della critica e dei tifosi, Stefano  Pioli  ha bisogno di due risultati importanti tra questa sera e domenica contro la  Roma  per non mettere la propria posizione a rischio durante la sosta per le nazionali, spesso foriera di cambiamenti in panchina in passato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

