La conclusione della seconda stagione di The Diplomat svela dettagli sorprendenti riguardo l'origine dell'attacco alla HMS Courageous, coinvolgendo figure di alto livello politico e militare. La narrazione si concentra sui complessi intrecci tra personaggi chiave e le operazioni sotto falsa bandiera che hanno portato a eventi drammatici, aprendo la strada a una possibile terza stagione ricca di colpi di scena. la rivelazione dell'autore dell'attacco alla HMS Courageous. chi ha orchestrato l'attacco. Il principale responsabile dell'attentato alla nave britannica è risultato essere il vicepresidente degli Stati Uniti, Grace Penn.

