La nota di Vittorio De Feo e Federico Scalisi, componenti della Commissione Interparlamentare per il Sud e per le Politiche Giovanili. Esperiamo soddisfazione per la nuova struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo dimostra quanto sia centrale per il Governo, e per il Sottosegretario Sbarra, l’attenzione al Sud e ai numerosi progetti e finanziamenti in campo, con il quale questo dipartimento potrà promuovere la crescita sociale, economica ed infrastrutturale nel Mezzogiorno – dichiarano Vittorio De Feo e Federico Scalisi, componenti della Commissione Interparlamentare per il Sud e per le Politiche Giovani – Ci auguriamo che il nuovo dipartimento possa assicurare, con la sua riorganizzazione, maggiore efficacia ed efficienza per lo sviluppo e per il rilancio delle regioni meridionali, in cui numerosi giovani sono e potranno essere destinatari di importanti provvedimenti utili per rilanciare il proprio percorso lavorativo e per il loro futuro nei territori in cui abitano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Dipartimento Sud Presidenza del Consiglio ruolo centrale per il mezzogiorno e suoi giovani