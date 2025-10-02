Dior il mito ai tempi dell’iperconnessione

"Non sono uno spaceman", dichiara subito, prendendo le distanze dall’idea di uno stilista demiurgo, sospeso in un iperuranio lontano dalla realtà. Al contrario, il debutto parigino di JW Anderson da Dior per la primavera-estate 2026 si configura come un raffinato esercizio dialettico tra il quotidiano e l’irreale, tra la gestualità spontanea del vestirsi per la palestra e la vertigine barocca di un sogno scenografico. Il set si trasforma in rito iniziatico, dove il buio cede alla luce e si apre alla rivelazione, attraverso un video – tra il thriller e l’omaggio dovuto e gentile a chi lo ha preceduto – proiettato su schermi prismatici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dior, il mito ai tempi dell’iperconnessione

