Dinamo Kiev-Crystal Palace Conference League 02-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol all’Arena Lublin

Dopo la grande vittoria contro il Liverpool di sabato il Crystal Palace affronterà la Dinamo Kiev nella prima giornata di Conference League. Entrambi i club avrebbero potuto partecipare ad una coppa più prestigiosa, in particolare gli inglesi che, come vincitori della FA Cup, avrebbero dovuto giocare in Europa League ma sono stati retrocessi per questioni .

