Dimmi come vesti ti dirò chi sei Le pagelle dell’armocromista ai candidati alle Regionali | Ecco cosa dovete cambiare

Firenze, 3 ottobre 2025 – “Lo stile in politica è un modo di comunicare e i candidati toscani sembrano non avere chiaro il messaggio che vogliono trasmettere”. A parlare è Claudia Murra, armocromista e consulente d’immagine. “Sia Tomasi, che Giani e Bundu hanno una loro strategia – continua – ma tutti e tre fanno errori grossolani". "I colori che usano – aggiunge Rossella Migliaccio, imprenditrice e autrice del bestseller ’Armocromia’ – sono giusti, ma solo Alessandro Tomasi si veste secondo le tonalità della sua stagione cromatica”. L’armocromia, ovvero l’ abbinamento dei colori per valorizzare l’aspetto di una persona, è una disciplina nata nel 1930, ma che in Italia ha avuto un picco di popolarità nel 2023, quando la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein ha ammesso che, sì, anche lei seguiva i consigli di un armocromista. 🔗 Leggi su Lanazione.it