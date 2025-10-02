Dimarco Inter c’è anche lui tra i candidati del Player of the Month di settembre! Ecco la lista

Dimarco Inter, il difensore dell’Inter in lizza per il premio come miglior giocatore di settembre in Serie A. Ecco i sei candidati. Federico Dimarco, difensore dell’ Inter, è stato nominato tra i sei candidati per il prestigioso premio EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre, riconoscimento che premia la miglior performance individuale nella Serie A. Dimarco è in lizza con Federico Baschirotto della Cremonese, Kevin De Bruyne del Napoli, Nikola Krstovic dell’ Atalanta, Riccardo Orsolini del Bologna e Christian Pulisic del Milan. I sei candidati sono stati selezionati attraverso le analisi avanzate di Kama Sport, che ha utilizzato il sistema Hawk-Eye per raccogliere dati di tracking. 🔗 Leggi su Internews24.com

