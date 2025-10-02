Digiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore lo ‘studio degli studi’

(Adnkronos) – Il digiuno intermittente funziona? L'alternanza tra finestre con cibo e senza – con lo schema base 8 (sì)-16 (no) ore – è utile per perdere peso. Gli effetti positivi del programma, però, vanno oltre il responso della bilancia sui chili da smaltire. Il diugiuno intermittente incide anche sul quadro cardiometabolico dell'individuo, a giudicare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

