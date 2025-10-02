Diga del Brugneto non più strategica per Genova è solo una riserva utile per l’energia
«Vogliamo segnalare che alla data del 21 settembre l’invaso sul torrente Brugneto, tributario del Trebbia, è pieno. Tutto questo conferma quanto il Comitato Difesa Val Trebbia evidenzia da mesi: questo invaso non è più strategico per l’approvvigionamento idropotabile di Genova, ma viene solo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: diga - brugneto
Dall’11 luglio riprende l’erogazione di acqua dalla diga del Brugneto
La bellissima Diga di Ridracoli ieri! Si va verso i minimi annuali di volume d'acqua, solitamente tra ottobre e novembre Fotografie Gabriele Petrini per @Meteo-PedemontanaForlivese - facebook.com Vai su Facebook