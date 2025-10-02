Diego Granese chi è il famoso fiscalista dei vip che agevola le imprese nel Medio Oriente
Dall’Italia agli Emirati Arabi Uniti, passando per palestre, vini, startup di successo, progetti legati al mondo dello sport, tequila di lusso e franchising di tatuaggi, fino ai red carpet del Festival del Cinema di Venezia. La parabola di Diego Granese è quella di un imprenditore che ha saputo trasformare ogni intuizione in un tassello di successo. Oggi è considerato uno dei fiscalisti italiani più influenti all’estero, consulente di riferimento per vip, star, calciatori, startupper e imprese che vedono in Dubai e nel golfo il centro nevralgico del business internazionale. Dalle arti marziali al mondo del business La storia di Granese comincia in Italia, con una carriera da atleta agonista nelle arti marziali e nel sollevamento pesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: diego - granese
Diego Granese, chi è il famoso imprenditore italiano che domina l’export delle imprese
Diego Granese, chi è il famoso imprenditore italiano che domina l'export delle imprese
LAUTARO MARTINEZ DENOMINATO “EL TORO DE CASABLANCA” CON I SUOI 33 GOAL ? CON LA NAZIONALE ARGENTINA SUPERA UNO DEI PIÙ GRANDI GIOCATORI DI TUTTI I TEMPI DIEGO ARMANDO MARADONA #lautaromartinez # Vai su Facebook
Diego Granese impazzito su Tik Tok: il video virale con le influencer - Famoso in tv per una storia lampo con l’ex di Brosio, Maria Laura De Vitis, che ha partecipato all’Isola dei famlsi. Riporta iltempo.it
Diego Granese riceve il prestigioso Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti come figura influente a Dubai - Diego Granese, noto imprenditore e influencer italiano, ha ottenuto il prestigioso Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti, un riconoscimento riservato a individui che apportano un contributo ... Lo riporta affaritaliani.it