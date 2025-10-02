Dieci anni senza don Elio Bromuri incontri e commemorazioni per ricordare il sacerdote-giornalista
A dieci anni dalla morte, la diocesi di Perugia e le realtà associative a lui legate ricordano don Elio Bromuri con una serie di eventi religiosi e civili.Ecco l'elenco delle iniziative:venerdì 10 ottobre, alle 21, presso la chiesa di Sant’Ercolano, concerto del Coro dell’Università degli Studi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
