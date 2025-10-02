Diamo il Nobel per la Pace alla Global Sumud Flotilla!

Il Nobel per la Pace dovrebbe andare alla Global Sumud Flotilla. Ci hanno insegnato che la Pace si cerca con l’azione non violenta: quella di cercare di rompere un blocco che affama una intera popolazione che muore sul palcoscenico globale. A guardare, complici o inermi, i governi mondiali che non sono capaci di dare una risposta coesa. Il loro immobilismo, però, è stato scosso dall’azione di semplici cittadini che si sono riuniti pensando che qualcosa andasse fatto. Non violenza; non altra morte ma il semplice aiuto: di cibo e dell’apertura di un passaggio che si trasformi in un corridoio umanitario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Diamo il Nobel per la Pace alla Global Sumud Flotilla!

