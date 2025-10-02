Di Stefano | Scudetto? Per me il Milan quest’anno è una cosa seria

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peppe Di Stefano ha parlato delle possibilità di Scudetto del Milan di questa stagione a 'Radio Rossonera'. Ecco le sue sensazioni e i suoi pensieri rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

