Di Stefano | Scudetto? Per me il Milan quest’anno è una cosa seria
Peppe Di Stefano ha parlato delle possibilità di Scudetto del Milan di questa stagione a 'Radio Rossonera'. Ecco le sue sensazioni e i suoi pensieri rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: stefano - scudetto
Stefano Tacconi: “Napoli da scudetto. Donnarumma? Non è il miglior portiere”
Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli Il tecnico dei viola ha indicato il Napoli come favorita per lo scudetto, ma nonostante ciò è convinto che la sua squadra possa fare uno sgambetto agli azzurri Infine una picc - facebook.com Vai su Facebook
Volendo essere ottimisti si riapre lo scudetto anche per noi. A essere pessimisti, dura anche la corsa champions…classifica cortissima - X Vai su X
Milan, Tuttosport riprende le parole di Stefano Pioli: "Credo nello scudetto" - Il quotidiano ha ripreso le parole pronunciate dal tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa. m.tuttomercatoweb.com scrive
Stefano Eranio: "Futuro di Conte? Chi non lo vorrebbe... Al Milan vedrei bene anche Gasperini" - Già il Milan è una squadra pazza, poi si rientra dalla sosta con tanti nazionale in ... Lo riporta tuttomercatoweb.com