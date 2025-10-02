Di Stefano | Modric a Milanello non fa il ‘padre-padrone’ è umile un calciatore semplice

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', a 'Radio Rossonera' ha raccontato alcuni dettagli della quotidianità di Modric al Milan. Sono particolari che spiegano la semplicità di un campione straordinario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

di stefano modric a milanello non fa il 8216padre padrone8217 232 umile un calciatore semplice

© Pianetamilan.it - Di Stefano: “Modric a Milanello non fa il ‘padre-padrone’, è umile, un calciatore semplice”

In questa notizia si parla di: stefano - modric

Milan-Cremonese, Di Stefano: “Ricci-Modric? Il dubbio sarà sciolto …”

Di Stefano: “Modric? Ecco cosa fa a Milanello”. Poi rivela la richiesta di Allegri a Gimenez

Di Stefano su Modric: “È l’ultimo ad andare via e il primo ad arrivare al centro sportivo”

stefano modric milanello faDi Stefano: “Modric a Milanello non fa il ‘padre-padrone’, è umile, un calciatore semplice” - Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', a 'Radio Rossonera' ha raccontato alcuni dettagli della quotidianità di Modric al Milan. Lo riporta msn.com

stefano modric milanello faDi Stefano evidenzia alcuni comportamenti da grandissimo campione di Modric a Milanello - Peppe Di Stefano, inviato sul Milan per SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera su Luka Modric: "Non mi stupisce il campo, ma quella sua voglia di esultare per una ... Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Stefano Modric Milanello Fa