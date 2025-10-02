Di Stefano | Modric a Milanello non fa il ‘padre-padrone’ è umile un calciatore semplice
Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', a 'Radio Rossonera' ha raccontato alcuni dettagli della quotidianità di Modric al Milan. Sono particolari che spiegano la semplicità di un campione straordinario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: stefano - modric
Milan-Cremonese, Di Stefano: “Ricci-Modric? Il dubbio sarà sciolto …”
Di Stefano: “Modric? Ecco cosa fa a Milanello”. Poi rivela la richiesta di Allegri a Gimenez
Di Stefano su Modric: “È l’ultimo ad andare via e il primo ad arrivare al centro sportivo”
Di Stefano su Modric umile e sempre disponibile Le dichiarazioni -) https://milanworld.net/threads/di-stefano-modric-umile-e-disponibile-coi-tifosi.154803… #Milan #Acmilan #Modric #Calcio - X Vai su X
Allegri con Modric ha creato una sintonia speciale, fatta di confronti, consigli, tattici e non solo. Un rapporto che, nel rispetto dei ruoli, va oltre quello classico fra allenatore e giocatore. La decisione di schierarlo regista nasce anche da un confronto fra i due. [ C - facebook.com Vai su Facebook
Di Stefano: “Modric a Milanello non fa il ‘padre-padrone’, è umile, un calciatore semplice” - Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', a 'Radio Rossonera' ha raccontato alcuni dettagli della quotidianità di Modric al Milan. Lo riporta msn.com
Di Stefano evidenzia alcuni comportamenti da grandissimo campione di Modric a Milanello - Peppe Di Stefano, inviato sul Milan per SkySport, si è così espresso a Radio Rossonera su Luka Modric: "Non mi stupisce il campo, ma quella sua voglia di esultare per una ... Come scrive milannews.it