Di quanto si abbassa il colesterolo per ogni chilo perso? Risponde la scienza

Una ricerca condotta negli Stati Uniti conferma i benefici della perdita di peso sulla salute cardiovascolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ogni chilo perso abbassa il colesterolo ‘cattivo’ e i trigliceridi

abbassa colesterolo ogni chiloDi quanto si abbassa il colesterolo per ogni chilo perso? - Un nuovo studio rivela che perdere peso, anche poco, abbassa il colesterolo LDL e riduce il rischio cardiovascolare. msn.com scrive

abbassa colesterolo ogni chiloColesterolo: si riduce a ogni chilo perso, ecco come - Perdere peso aiuta a imbrigliare il colesterolo cattivo: alla scoperta dei fattori chiave per la salute del cuore. Si legge su fortuneita.com

