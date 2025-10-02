Di Livio su Chivu Napoli e Gattuso | L’Inter gioca bene partenopei favoriti e con Gattuso in Nazionale…

Di Livio, ex giocatore della Juventus, ha parlato del campionato di Serie A e della nuova Inter di Cristian Chivu. Angelo Di Livio, ex calciatore e attuale opinionista, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com, in cui ha condiviso le sue opinioni sull’attuale campionato di Serie A, focalizzandosi soprattutto sulla nuova Inter allenata da Cristian Chivu. Di Livio ha elogiato il lavoro del tecnico rumeno, sottolineando come l’ Inter stia giocando un calcio di qualità. INTER – « Chivu le piace? Sì. Ha idee importanti, sta facendo giocare bene l’Inter. Vedo che alcuni giocatori stanno rientrando in forma, Chivu comunque ha anche personalità come allenatore », ha affermato l’ex centrocampista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Di Livio su Chivu, Napoli e Gattuso: «L’Inter gioca bene, partenopei favoriti, e con Gattuso in Nazionale…»

In questa notizia si parla di: livio - chivu

Lotta Scudetto, Di Livio sicuro: «Né Napoli e né Inter, la favorita è questa squadra! Chivu? Mi piace»

Inter, Chivu: "Pio Esposito sorprende anche me, ma è un 2005, andateci piano" - facebook.com Vai su Facebook

Di Livio: "Chivu ha idee importanti, sta facendo giocare bene l'Inter. E molti stanno rientrando in forma" - L'ex bianconero ha detto la sua sul campionato di Serie A, concentrandosi anche sulla nuo ... Segnala msn.com

Napoli, strappo tra Ancelotti e Gattuso - Colpa di alcune dichiarazioni da parte dell'ex Milan che hanno infastidito l'attuale allenatore dell'Everton, che fino all'11 dicembre era seduto sulla ... Secondo calciomercato.com