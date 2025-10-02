Di Gennaro Inter novità sul futuro | cosa filtra sul rinnovo del terzo portiere
Di Gennaro Inter, le ultime sul futuro del terzo portiere nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter si trova a un bivio nella gestione del suo reparto portieri, con due dei tre attuali portieri in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Mentre il futuro di Yann Sommer rimane incerto, un altro caso interessante è quello di Raffaele Di Gennaro, il terzo portiere, che potrebbe rimanere una risorsa chiave per il club nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Di Gennaro è uno dei giocatori più vicini alla permanenza all’Inter, grazie a due motivazioni principali. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: gennaro - inter
Di Gennaro: «Inter metterà a posto le cose! Favorita un’altra»
Di Gennaro pronostica: «Chivu è una scommessa per l’Inter, ma tutti gli allenatori sono in discussione, anche Conte!»
Di Gennaro a Inter TV: «Siamo un bellissimo gruppo, fatto di gente che dà tutto per la maglia»
Di Gennaro: "L'#Inter ha la rosa più forte della A. Esposito mi ricorda Vieri e Toni, Dimarco scorretto con Inzaghi" - X Vai su X
Radiolina. . Intervista all'attaccante Gennaro Borrelli a “Il Cagliari in Diretta”. Hai una domanda per lui o per noi? Scrivici su WhatsApp al 340 87 15015! Ogni giovedì alle 18:30 un nuovo ospite dal mondo rossoblù… e non solo. ? Conducono: Fabiano G - facebook.com Vai su Facebook