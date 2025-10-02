Di Felice disegna il futuro della città | Variante di Campiglione grande risultato

L’ urbanistica è una materia complessa, molto tecnica, molto visionaria, ha dentro di sé una visione di futuro. Lo spiega l’assessore Mariantonietta Di Felice, il suo lavoro forse è quello meno evidente ma è la materia su cui si costruisce un’idea di città: "E’ vero, penso alla variante di Campiglione, uno dei più grandi risultati a cui è arrivata questa amministrazione con la partecipazione di cittadini, imprese, con il territorio vero, con chi ci vive, chi ci lavora e ci passava, da ripensare alla luce di una infrastruttura così importante come il nuovo. Quell’atto ha sbloccato tante infrastrutture viarie per arrivare davvero all’ospedale, i comuni limitrofi hanno sentito i risultati, con la Provincia ci abbiamo lavorato, così la città capoluogo la senti più vicina e amica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

