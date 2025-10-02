Di corsa sulle colline del Montalbano con la Eco Carmignano Run

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seano (Prato), 2 ottobre 2025 – Domenica 5 ottobre la Asd Jolly Runner, in collaborazione con la Casa del Popolo di Seano, torna a organizzare la 12ª edizione della corsa non competitiva Eco Carmignano Run, con percorsi di 17 km e 13,6 km. Lo scorso anno l’evento ha visto un’eccezionale partecipazione, con oltre 200 podisti pronti a vivere una giornata di sport e natura, nel segno dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente. I percorsi si snoderanno lungo le splendide colline del Montalbano, con partenza e arrivo da Piazza IV Novembre a Seano. La partenza sarà libera, dalle ore 7.45. L’organizzazione è curata dalla Jolly Runner, con gara sotto l’egida della UISP Prato, che provvederà alle classifiche e al cronometraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

di corsa sulle colline del montalbano con la eco carmignano run

© Lanazione.it - Di corsa sulle colline del Montalbano con la Eco Carmignano Run

In questa notizia si parla di: corsa - colline

Su e giù per le colline di Nave, le foto della corsa

Ca' del Poggio Run raddoppia: domenica di corsa sulle colline del Prosecco

Rignano Run, di corsa per le colline

Andrea Camilleri, com’è morto? La grave malattia del ‘papà’ di Montalbano/ “La corsa in ospedale” - Andrea Camilleri, gli ultimi giorni tra ospedale e bollettini medici, la paura dei fan e l’addio riservato voluto dalla famiglia. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Corsa Colline Montalbano Eco