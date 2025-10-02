Dexter e il ritorno della sua iconica routine mattutina

Il ritorno di Dexter con la serie Resurrection ha riacceso l'interesse dei fan, ma alcuni elementi iconici della serie originale sembrano ancora assenti. La narrazione di questa rinascita televisiva si focalizza su come il personaggio principale, Dexter Morgan, sia stato reinterpretato, mantenendo intatto il fascino che lo ha contraddistinto fin dal debutto nel 2006. l'importanza della routine mattutina di dexter nel franchise. il ruolo simbolico dell'intro originale. Nel corso delle prime otto stagioni di Dexter, la sequenza di apertura mostrava il protagonista impegnato nella sua routine mattutina: si lavava, vestiva, preparava la colazione e partiva per il lavoro.

