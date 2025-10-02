Devi pagare sono 1.500 a Natale e 1.500 a Pasqua | ma la rivolta degli imprenditori ferma il pizzo alla Noce

Non hanno piegato la testa e, alla prima avvisaglia e mezza minaccia, hanno immediatamente chiamato la polizia e i carabinieri, decisi a non lasciarsi intimorire da chi, con modi bruschi e perentori, pretende alla fine solo di fare il parassita, incassando il pizzo sul sudore di chi lavora per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Qui ci vivi anche tu, e devi pagare la tua parte”: guerra tra COINQUILINI, se non caccia i soldi, costringilo così I Lo dice la Legge

Tassa di soggiorno a Roma: ecco quanto devi pagare se alloggi in un hotel a 3 stelle

“Se vuoi i tuoi soldi, ci devi pagare il doppio delle tasse”: italiani fregati, da Settembre per bloccare i conti devi prima pagare DAZIO al FISCO

Le notizie di oggi, giovedì 18 settembre 2025 «Devi pagare la multa», ma è una truffa https://www.maremmaoggi.net/devi-pagare-la-multa-ma-e-una-truffa/ Spari sotto al cavalcavia, ferito un 23enne https://www.maremmaoggi.net/spari-sotto-al-cavalcavi

Pensione di #Reversibilità: l'Inps deve pagare anche senza mantenimento - https://laleggepertutti.it/741136_pensione-di-reversibilita-linps-deve-pagare-anche-senza-mantenimento… - #PensioneDiReversibilità #Reversibilità

Devi pagare tutto entro febbraio: se non lo fai le multe sono salatissime - Entro la fine del mese infatti i contribuenti dovranno trasmettere la LIPE riferita alle operazioni del quarto trimestre 2024. Segnala diregiovani.it

TARI 2024: cosa sono i due nuovi costi che hai trovato nella tua bolletta (e che devi pagare) - È giunto il momento di pagare la bolletta dei rifiuti e ci siamo trovati di fronte a un’importante novità: accanto alla consueta tassa rifiuti e al tributo provinciale, sono comparse due nuove voci: ... Segnala greenme.it