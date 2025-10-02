Deve giocare la sua gestione è assurda Tudor avvisato | escluso improvvisamente dalla Juve

C’è un calciatore in particolare che ha iniziato la stagione con un incarico, ma prontamente Tudor ha cambiato i piani tattici e l’undici titolare La Juventus ha iniziato con aspettative altissime, ma ora deve già rincorrere Napoli, Milan e Roma che hanno conquistato 12 punti in 5 giornate di campionato. I bianconeri hanno commesso qualche passo falso, come ad esempio contro il Verona. E il pareggio con l’Atalanta ha riacceso la spia dell’allarme attorno alla formazione allenata da Igor Tudor. Fantozzi critica Igor Tudor per la gestione del capitano della Juventus (TvPlay) Proprio il tecnico croato è stato puntato da Matteo Fantozzi per la gestione del capitano della Juventus, partito davanti a tutti nelle gerarchie e ora si ritrova a dover fare i conti con qualche panchina o ingresso in campo a gara in corso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

