Deva Cassel è regina di frangia alla corte di Dior

C'è una connessione particolare che lega Deva Cassel alle sfilate di Parigi. E a quella di Dior, specialmente, dove, da qualche stagione, non manca di comparire nel front row. Secondo uno schema triangolare, poi, entra in gioco anche un altro elemento: la frangia. Ad ogni settimana della moda della capitale francese, la figlia maggiore di Monica Bellucci e Vincent Cassel, si mostra regina di frangia. Vi ricordate quella lunghissima e a collo di bottiglia di qualche sfilata fa? Ne sono passati di mesi e Deva Cassel ha scelto per sé una nuovissima e molto futuristica frangetta. Deva Cassel con frangia corta alle sfilate di Parigi.

