deva cassel cede alla frangia il cambio look della figlia di bellucci alla paris fashion week 2025

Paris Fashion Week 2025: alla sfilata di Dior gli occhi erano tutti puntati in passerella, rapiti dal lusso della nuova collezione. È bastato un piccolo dettaglio, però, a distogliere l’attenzione generale dalla moda del futuro. Di chi è stata la colpa? Della splendida Deva Cassel in front row, con un look nuovo di zecca. Deva Cassel, il nuovo look con frangetta da Dior lascia a bocca aperta (ma nasconde un segreto). Perfettamente calata nel ruolo di brand ambassador che da qualche anno riveste, Deva Cassel è stata per l’ennesima volta la grande protagonista di un evento Dior, quello organizzato nei minimi dettagli in occasione della Paris Fashion Week 2025: sbarcata nel pomeriggio in territorio francese, di blu notte e lilla vestita, la figlia di Monica Bellucci ha infatti lasciato tutti i presenti a bocca aperta grazie ad una notevole rivoluzione di stile. 🔗 Leggi su Dilei.it

