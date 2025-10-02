Detenuto vince il ricorso | Sì ai colloqui intimi
TERNI Detenuto nel carcere di Sabbione autorizzato dal giudice ai colloqui intimi con la moglie, che erano stati negati dala direzione del penitenziario per il fatto che la famiglia della consorte sia legata alla criminalità organizzata. Il recluso si era visto negare dalla direzione dell’ istituto la possibilità di svolgere colloqui intimi con la moglie nella “Stanza dell’affettività“ istituita ad aprile. Ha però fatto reclamo all’Ufficio di sorveglianza che ha accolto la sua istanza concedendo i colloqui richiesti in base alla sentenza 10 del 2024 della Corte costituzionale. Il rifiuto del carcere era stato motivato anche perché il detenuto campano ristretto nella sezione alta sicurezza 3, nel 2023 era stato trovato in possesso di un telefono cellulare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
