Il Real Club Deportivo de La Coruña ha svelato il progetto del nuovo Dépor Training Center, firmato dallo studio internazionale Populous. Si tratta di un investimento da circa 40 milioni di euro, con tempi di realizzazione stimati tra i due e i tre anni, destinato a diventare la nuova casa di tutte le squadre del club e al tempo stesso un simbolo dell’ambizione di tornare ai vertici del calcio spagnolo. Strutture e funzionalità del Dépor Training Center. Il nuovo complesso sorgerà su terreni recentemente acquistati dalla società, così da garantire spazi molto più ampi rispetto all’attuale sede di allenamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Deportivo La Coruña, Populous firma il nuovo centro sportivo da 40 milioni di euro