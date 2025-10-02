Demos | Se questo è un uomo Arezzo investa in strutture e operatori di strada
Arezzo, 2 ottobre 2025 –« “ Se questo è un uomo ”! Arezzo investa in strutture e operatori di strada. «In piazza Saione, all’ex Standa, al Parco Mancini la Città dell’Uomo», così la nota di Demos. «La vicenda dei senza casa attraversa la comunità aretina. La stampa riporta un malessere che interroga, percuote le coscienze delle cittadine e cittadini, richiede interventi concreti, attenzioni amministrative, soluzioni sociali. Il senza casa che vive in piazza Saione, i vecchi “ buttati “ sulle grate del palazzo ex Standa, i “ traffici “ continui al vicinissimo Parco Mancini, c’interpellano come aretini e pongono problematiche di disagio sociale che insieme le istituzioni e la comunità tutta devono e possono risolvere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
